شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إقامة أول جنازة فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 21 أبريل عام 1997 تم إطلاق رفات 24 شخصًا فى الفضاء فى أول جنازة فضائية على الإطلاق، وكان جين روددينبيرى واحدا من هؤلاء الأشخاص وهو مبتكر "ستار ترك".

ووققا لموقع "سبيس" الأمريكى فكان من بين الأشخاص الآخرين الذين أحرقت جثثهم على الفضاء، الفيزيائى والناشط فى استكشاف الفضاء جيرارد أونيل، وعالم الصواريخ الألمانى كرافت إريكك، وتيموثى ليرى عالم النفس الذى اشتهر ببحثه عن العقاقير المخدرة.

تم إرسال رفات هؤلاء الأشخاص إلى الفضاء عبر شركة تحمل اسم Celestis، والتى تتقاضى آلاف الدولارات مقابل "رحلات الفضاء التذكارية"، إذ تطلق فقط عينات صغيرة من البقايا المحروقة، لأن إطلاقها سيكون أكثر تكلفة.

وكانت المهمة الأولى للشركة تسمى رحلة المؤسسين، وتم إطلاقها على صاروخ Pegasus، ودارت الكبسولة التى تحتوى على البقايا حول الأرض لمدة 5 سنوات قبل أن تحترق فى الجو.