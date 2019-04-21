شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم Pinterest ترتفع بأكثر من 28٪ بعد الطرح العام الأولي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصص موقع Pinterest بأكثر من 28٪ في أول ظهور عام له في بورصة نيويورك.
ووفقا لما ذكره موقع " Usatoday" الأمريكى، وصل سهم الشركة في سان فرانسيسكو، والذي يتم تداوله تحت الرمز "PINS"، عند 24.40 دولار، مرتفعًا 5.40 دولار عن سعر الاكتتاب العام البالغ 19 دولارًا لكل سهم.
وجمعت Pinterest حوالي 1.5 مليار دولار، على أساس 75 مليون سهم في الطرح، والتى تعد واحدة من مجموعة من العروض العامة الأولية القائمة على التكنولوجيا ومن المقرر أنها ستبدأ التداول.
وقال جون كولي بروفيسور من كلية وارويك للأعمال قبل بدء تداول الأسهم أن تقييم Pinterest كان مرتفعًا جدًا ويستند إلى توقعات غير مسبوقة.
ويقول بريان ويسر، الرئيس العالمي لمعلومات الأعمال في شركة GroupM للاستثمار في مجال الإعلام ، إن لدى Pinterest العديد من السمات الإيجابية التي ستساعد على دعم التوقعات الجيدة لأسهمها، بما في ذلك النمو الذي يفوق شركات الوسائط الرقمية مثل Twitter واتجاهات الاستخدام الإيجابي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أسهم Pinterest ترتفع بأكثر من 28٪ بعد الطرح العام الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.