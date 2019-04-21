شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم Pinterest ترتفع بأكثر من 28٪ بعد الطرح العام الأولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصص موقع Pinterest بأكثر من 28٪ في أول ظهور عام له في بورصة نيويورك.

ووفقا لما ذكره موقع " Usatoday" الأمريكى، وصل سهم الشركة في سان فرانسيسكو، والذي يتم تداوله تحت الرمز "PINS"، عند 24.40 دولار، مرتفعًا 5.40 دولار عن سعر الاكتتاب العام البالغ 19 دولارًا لكل سهم.

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وجمعت Pinterest حوالي 1.5 مليار دولار، على أساس 75 مليون سهم في الطرح، والتى تعد واحدة من مجموعة من العروض العامة الأولية القائمة على التكنولوجيا ومن المقرر أنها ستبدأ التداول.

وقال جون كولي بروفيسور من كلية وارويك للأعمال قبل بدء تداول الأسهم أن تقييم Pinterest كان مرتفعًا جدًا ويستند إلى توقعات غير مسبوقة.

ويقول بريان ويسر، الرئيس العالمي لمعلومات الأعمال في شركة GroupM للاستثمار في مجال الإعلام ، إن لدى Pinterest العديد من السمات الإيجابية التي ستساعد على دعم التوقعات الجيدة لأسهمها، بما في ذلك النمو الذي يفوق شركات الوسائط الرقمية مثل Twitter واتجاهات الاستخدام الإيجابي.