تكنولوجيا: أبل تخطط لدمج Find my iPhone و Find My Friends في تطبيق واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حسبما ورد، فإن تحديث iOS 13 سيعمل على إجراء العديد من الإصلاحات على الإصدارات السابقة من خلال جلب بعض الوظائف الجديدة مثل الوضع الداكن على مستوي النظام، والتراجع عن الإيماءات، بالإضافة إلى بعض الميزات الخاصة بأجهزة آيباد.

ولقد ظهر خبر جديد يشير إلى أن أبل تعمل أيضًا على دمج تطبيقي Find my iPhone وFind My Friends في تطبيق واحد يحمل الاسم الرمزي Green Torch.

وسيأتي تطبيق التتبع الجديد على كل من أنظمة iOS و macOS، وتخطط أبل أيضًا لإضافة تتبع دون اتصال عبر ميزة Find Network والتي ستعمل عندما يكون الجهاز المفقود غير متصل بشبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية. كما سيتم إضافة ميزة أخرى جديدة وهي إرسال إشعارات عند وصول أو مغادرة صديق أو أحد أفراد العائلة إلى موقع معين.

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وعلاوةً على ذلك، تعمل أبل على منتج جديد لتتبع الأجهزة، على غرار NFC، والذي سيتم ربطه بحسابك على iCloud.

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