انت الان تتابع تفاصيل خبر "مايكروسوفت" تقدم مساعدة لذوي الإعاقة البصرية عبر الواقع الافتراضي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الأحد، في موقعها الرسمي نيتها تقديم أدوات لتحسين تجربة الواقع الافتراضي للمستخدمين من ذوي الرؤية الضعيفة.

وأوضحت الشركة أنّ باحثيها في المملكة المتحدة سيعرضون في مؤتمر للحوسبة، يقام في اسكتلندا الشهر المقبل، الأدوات التي طوروها من أجل سماعات الواقع الافتراضي (VR)؛ لجعل التجربة أكثر سهولة ومتعة لأولئك الذين يعانون ضعفاً في الرؤية.

وعلى مدار أعوام ابتكرت مختبرات مايكروسوفت، مع بعض المتعاونين من الجامعات البريطانية، سلسلة من الأدوات والميزات والتقنيات التي صُممت لجعل "الواقع الافتراضي" أكثر شمولاً.

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ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يعاني 217 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عجزاً بصرياً لا يمكن تصحيحه تماماً بواسطة النظارات.

ولتمكين أدوات "في آر" وجعلها أكثر قابلية للوصول إلى هذه المجموعة من المستخدمين، طور الباحثون مجموعة أدوات تسمى "SeeingVR" تتكون من 14 أداة لمنصة تطوير "Unity VR" (المنصة الأكثر استخداماً) التي تمنح الناس القدرة على ضبط المشهد الرقمي بشكل فريد عن طريق تكبيره أو إشراقه أو تشبعه، على سبيل المثال.

وبالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الواقع الافتراضي لأولئك الذين يعانون ضعفاً في الرؤية، تعمل مايكروسوفت على تقنية تمنح أولئك المكفوفين تماماً تجربة "الواقع الافتراضي" أيضاً، من خلال التركيز على تقنية الصوت المكاني.

يذكر أنّ مؤتمر اسكتلندا سيعقد بين الـ4 والـ9 من مايو المقبل.