شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد العالم من وجهة نظر طيارة بدون طيار فى 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل العالم من أعلى، كيف سيكون وكيف ستبدو الأشياء، هذا ما تفاجئنا به الصور الرائعة التى خرجت من عدسات الكاميرا خلال رصد الطائرات بدون طيار لأماكن مختلفة حول بلاد العالم.

صورة 1 1- صورة بأندونسيا حيث يحمل رجل حزمة من الماريجوانا خلال مداهمة الشرطة لحقول مزروعة بالنبات.

صورة 2 2- صورة لطريق يربط وادى بسويسرا ببلدة. Advertisements

صورة 3 3- الجسر الذهبي هو جسر للمشاة يبلغ طوله 150 مترًا بفيتنام.

صورة 4 4- غروب الشمس على مولدات الرياح بألمانيا.

صورة 5 5- نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية، وهو أعلى نصب تذكاري في أوكرانيا، هيئة امرأة ترفع سيفا بيد ودرع بالأخرى.

صورة 6 6- خلال نقل تمثال الحرية فى 2018.

صورة 7 7- تجمع الناس حول تصميم فنى لزهرة النار من خلال مجموعة من الشمع بقلعة برينجين بسويسرا، والتى تشمل على 50 ألف شمعة.

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