موجة حر تضرب البلاد الأربعاء لمدة 10 أيام.. والأرصاد تعلن التفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حر تبدأ الأربعاء وتستمر لنهاية الأسبوع المُقبل.

وأضاف عطا لـ"مصراوي": "موجة الحر تستمر لمدة 10 أيام وتنتهي الجمعة بعد المقبلة، على أن يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الجو اعتبارًا من الأربعاء".

وأوضح عطا، أن الحرارة تنخفض مساء اليوم وغدًا الاثنين، بمعدل أقل من الطبيعي، في المقابل سترتفع الثلاثاء 6 درجات.​

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على...