الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد تحسن الجو

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد تحسن حالة الجو بشكل نهائي بداية من يوم 29 إبريل، والذي يوافق شم النسيم.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.

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كما نصحت مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، في حال وجود أتربة ورمال.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الإثنين:

القاهرة، العظمى 23 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13

مطروح العظمى 19 والصغرى 14

سوهاج العظمى 25 والصغرى 9

قنا العظمى 26 والصغرى 8

شرم الشيخ 25 والصغرى 15

الأقصر 28 والصغرى 13

أسوان العظمى 29 والصغرى 14