شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحتفل مع مستخدميها بعيد الفصح بطريقة مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة جوجل مع مستخدميها فى بريطانيا وعدد من دول العالم بعيد الفصح، من خلال وضع "بيضة عيد الفصح" خفية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، ومن يجدها يحصل على مفاجأة جديدة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، ستتوفر فقط لمدة 24 ساعة، ويجب على أى شخص يزور صفحة جوجل الرئيسية التوجه إلى زر "أشعر أننى محظوظ" ، والذى سيحتوى على بيضة عيد الفصح المتحركة.

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إذا قمت بالضغط عليها، فستتغير الصفحة للاحتفال بالتقاليد الثقافية لعيد الفصح فى جميع أنحاء العالم، وستتسلسل العناصر ذات الصلة بعيد الفصح إلى أسفل الصفحة، ويرتبط كل عنصر بصفحة فنون وثقافة جوجل تشرح التاريخ والمعنى وراء التقليد.

وللمستخدمين الذين لا يفضلون هذا النوع من الألعاب، يمكنهم كتابة أو انسخ ولصق هذه المعادلة التالية لتظهر لهم مفاجأة أخرى 1.2 (sqrt (1- (sqrt (x ^ 2 + y ^ 2)) ^ 2) + 1 - x ^ 2-y ^ 2) * ( sin (10000 * (x * 3 + y / 5 + 7)) + 1/4) من -1.6 إلى 1.6.

جدير بالذكر تمثل بيضة عيد الفصح فى برامج الكمبيوتر نكتة مقصودة أو رسالة مخفية أو ميزة سرية يتم تشجيع المستخدمين على العثور عليها، وتمت صياغة المصطلح لوصف رسالة مخفية فى لعبة Atari، والتى تم إصدارها فى عام 1979، والتى شجعت اللاعبين فى العثور على مزيد من الرسائل المخفية فى الألعاب اللاحقة.