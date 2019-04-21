Sony ترى أنها صاحبة الريادة في مجال اللعب عن طريق الحوسبة السحابية

فاطمة أيت طالب - دبي - دون ذرة شك، ستكون الحوسبة السحابية ساحة للصراع المُشتعل بين شركات التكنولوجيا العملاقة في المستقبل القريب؛ غوغل، مايكروسوفت، أمازون و غيرهم، الجميع يُريد أن يأكل نصيبه من الكعكة. حسناً، ماذا عن سوني التي تملك منصة البلايستيشن هائلة النجاح؟

بحسب تقرير Wired الذي تم نشره في وقتٍ سابق، و الذي كشف عن أولى تفاصيل جهاز سوني للجيل القادم، فإن “مارك سيرني” مهندس البنية المعمارية للمنصة يبدو واثقاً للغاية من دور سوني في هذا المجال، حيث قال سيرني:

نحن روّاد اللعب السحابي، و ستصبح رؤيتنا أكثر وضوحاً عندما نقترب من موعد الإطلاق.

حسناً، لنرى ما بجعبة سوني عندما تُقرر الإفصاح عن المزيد من المعلومات. يُذكر بأن شركة سوني قامت سابقاً بشراء خدمات Gaikai من أجل اللعب عن طريق الحوسبة السحابية في العام 2012، و ذلك مقابل 380 مليون دولار.