جهاز الآركيد المنزلي Capcom Home Arcade قادم في أكتوبر

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فاطمة أيت طالب - دبي - ها هي شركة كابكوم اليابانية تُعلن عن جهاز الآركيد المنزلي Capcom Home Arcade، و لمن لا يعرف أجهزة الآركيد أو لم يعاصرها فهي ماكينات عملاقة لتشغيل ألعاب الفيديو كانت تُدار عن طريق العملات النقدية، و قد اشتهرت بإنتاجها شركات مثل Namco و Sega و Capcom و SNK و غيرهم.
الجهاز سيصدر في 25 أكتوبر القادم من العام الحالي 2019، و سيضم 16 لعبة من روائع الشركة الكلاسيكية مثل Street Fighter 2 و Final Fight، و سيحتوي على مكونات من Sanwa. يُمكنكم الاطلاع على قائمة الألعاب التي ستأتي مع الجهاز من خلال الصورة في الأسفل.
الجهاز سيدعم منفذ HDMI، و الاتصال اللاسلكي عن طريق الواي فاي من أجل لوائح المنافسين (Leaderboards)، كما ستعمل المحاكاة في الجهاز عن طريق FB Alpha. الطلب المسبق للجهاز متاح مقابل 230 يورو.
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