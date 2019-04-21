تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن نظام "بيدو" للملاحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا ضمن نظام "بيدو" للملاحة بالأقمار الصناعية "بي دي إس" إلى الفضاء؛ وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الصينية.

وذكر مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، في بيان اليوم الأحد،أن القمر الجديد تم إطلاقه مساء أمس السبت على متن الصاروخ "لونج مارش-3 بي"، وهو أول قمر صناعي من طراز "بي دي إس-3" يوضع في مدار أرضي جغرافي متزامن مائل، حيث سيعمل القمر الصناعي مع 18 قمرا آخرين من طراز "بي دي إس-3" في مدار دائري متوسط، وقمر واحد في مدار أرضي جغرافي متزامن.

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وقال كبير مصممي نظام "بيدو" الصيني يانغ تشانغ فنغ إن مجموعات الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها في أنظمة مدارية مختلفة بشكل متناغم، هي ابتكار خاص بنظام "بي دي إس"، والأول من نوعه في العالم، موضحا أن ذلك من شأنه توفير خدمات ملاحية أفضل سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادي.