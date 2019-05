شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس يختبر زر "التشغيل العشوائي" .. اعرف تفاصيل الميزة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر نتفليكس ميزة جديدة، تسمى "التشغيل العشوائي"، لمستخدمي تطبيق أندرويد، التى تختار حلقة من مسلسل تلفزيوني لهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين شاهدوا كل حلقة من أحداث The Office أو Friends مرات عديدة لأنهم يكونون معتادون على تشغيل المسلسل عندما لا يعرفون ماذا يشاهدون.

وقال متحدث باسم الشركة "إننا نختبر القدرة على أن يقوم الأعضاء بتشغيل حلقة عشوائية من مسلسلات تلفزيونية مختلفة على تطبيق أندرويد للجوال، وتختلف هذه الاختبارات عادةً في طول الوقت وحسب المنطقة، وقد لا تصبح دائمة.

ويقوم المستخدمون فقط بالضغط فوق الصورة المصغرة لبرنامج تلفزيوني وبعدها تبدأ الحلقة العشوائية من البرنامج في العمل.

ويبدو أن "New Girl" و "Our Planet" و "Arrested Development" و "The Office" من بين المسلسلات المدرجة في الميزة.

من المحتمل أن تكون الأداة محاولة أخرى لنتفليكس لجعل المستخدمين يكتشفون المحتوى بشكل أسهل وأسرع على نظامها الأساسي.