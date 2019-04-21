انت الان تتابع تفاصيل خبر انتهاء القطيعة بين "جوجل" و "أمازون" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 11:46 صباحاً - بعد سنوات من الخلاف بين شركتي "جوجل" و"أمازون"، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة محتوى بث الفيديو، ليصبح موقع "يوتيوب" متاحاً في أجهزة "أمازون".

وبحسب ما نشره موقع "تيك كرنش" اليوم السبت، يبدو أن الخلاف بين الشركتين انتهى، إذ سمح لمستخدمي كلتا الشركتين بالوصول إلى محتوى كل منهما.

وهذا يعني أن تطبيق "يوتيوب" الرسمي سيظهر على أجهزة تلفاز "أمازون فاير" في غضون بضعة أشهر.

Advertisements

في المقابل، سيصبح تطبيق "أمازون برايم فيديو" متاحاً لمستخدمي "كروم كاست" والأجهزة التابعة لـ"جوجل" كافة.

وفي تعليقها، قالت هيذر ريفيرا المدير العالمي في يوتيوب: "نحن متحمسون للعمل مع أمازون لإطلاق تطبيقات يوتيوب الرسمية على أجهزة Fire TV في العالم".

وصرّح أندرو بينيت، رئيس تطوير الأعمال في جميع أنحاء العالم، لـPrime Video: "نحن متحمسون لتقديم تطبيق Prime Video إلى أجهزة Chromecast و Android TV، ومنح عملائنا وصولاً سهلاً إلى العروض والأفلام التي يحبونها".