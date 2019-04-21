شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الضفادع مهددة بالانقراض على كوكب الأرض.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء من أن الضفادع فى جميع أنحاء العالم تتعرض لمجموعة واسعة من مسببات الأمراض التفاعلية التى تهدد بتدمير مجموعات البرمائيات العالمية.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن هذا التحذير الصارخ جاء على لسان عدد من كبار خبراء علم الحيوان الذين سيجتمعون هذا الأسبوع فى لندن، فى محاولة لوضع خطة طارئة لإنقاذ هذه الكائنات المهددة بالانقراض.

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وقال البروفيسور ترينت جارنر من جمعية علم الحيوان بلندن، "تواجه البرمائيات فى العالم أزمة جديدة، سببها هجمات مسببات الأمراض المتعددة، نحن فى أمس الحاجة إلى وضع استراتيجيات لحمايتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء لاحظوا، قبل 30 عامًا، أن تجمعات البرمائيات تنخفض بشدة فى مناطق مختلفة من العالم نتيجة مرض فطرى ناشئ يُعرف باسم داء الفطريات ومنذ ذلك الحين اختفى 100 نوع على الأقل من على وجه الكوكب ومنها الضفدع الذهبي في كوستاريكا والضفدع المعدي الجنوبي في أستراليا ونوع آخر في الإكوادور، كما عانت مئات الأنواع البرمائية الأخرى من انخفاضات حادة.