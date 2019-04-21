انخفاض جديد في الحرارة.. والأرصاد: ارتفاع تدريجي بدءًا من هذا الموعد

مصراوي - كتب- أيمن رجب:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض اعتبارًا من مساء اليوم، بمعدل 3 درجات عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، الأحد: إن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، فيما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى...