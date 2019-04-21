تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن نماذج هاتفي iPhone 11 وiPhone 11 Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت تسريبات مصورة جديدة اليوم على شبكة الإنترنت لنماذج هواتف ابل القادمة iPhone 11 وiPhone 11 Max، حيث نشرت الصور الجديدة على Weibo.

مزيد من التسريبات حول إصدارات عملاق التكنولوجيا ابل لهذا العام، فبعد أن نشرت شائعات سابقة تشير إلى ظهور أحد الهاتفين مع Terry Gou الرئيس التنفيذي لشركة Foxconn، رصد على Weibo اليوم نماذج يشار أيضاً إلى أنها تعود لهواتف ابل القادمة iPhone 11 وiPhone 11 Max.

ويشير مصدر التسريبات على Weibo أن هذه النماذج تستخدم من قبل إحدى الشركات المصنعة للحافظات لتصميم حافظات تتوافق مع تصميم كلاً من هاتفي iPhone 11 وiPhone 11 Max، حيث يأتي كلا الهاتفين بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما تشير التوقعات إلى أن ابل تقدم مستشعر 14 ميجا بيكسل مع 10 ميجا بيكسل إلى جانب مستشعر ToF في إعدادات الكاميرة الثلاثية.

أيضاً من المتوقع أن يعمل مستشعر ToF على قياس وقت إرتداد الأشعة تحت الحمراء للهاتف، مما يدعم جمع تفاصيل ومعلومات أكثر لدعم ميزة عمق التصوير، أيضاً لدعم تفاصيل أكثر دقة في تقنية التعرف على الوجه Face ID للتسجيل في الهاتف، كما يدعم المستشعر ايضاً تقنية الواقع المعزز.

وفي تقرير أخر نشر في اليابان، أشير إلى أن ابل تقدم هاتف iPhone 11 وiPhone 11 Max بشاشة OLED، على أن يتميز هاتف iPhone 11 Max بحجم 6.5 إنش في الشاشة، ويأتي هاتف iPhone 11 بحجم 6.1 إنش في الشاشة.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق الإصدار الجديد من iPhone XR بشاشة LCD، لكن لم يتم تأكيد حجم الشاشة حتى الآن، من جانب أخر يشير المحلل Chi Kuo في تقريره الأخير إلى أن إصدارات 2019 لن تختلف في الحجم عن إصدارات ابل للعام 2018، أي ينطلق الإصدار الأكبر بحجم 6.4 إنش، والأصغر بحجم 5.8 إنش، بينما يأتي الإصدار الجديد من iPhone XR بحجم 6.1 إنش في الشاشة، كما تأتي إصدارات هذا العام بنمط Underwater لدعم إستخدام الهواتف تحت الماء.

ومن المتوقع وفقاً لهذا النمط أن يأتي كلاً من هاتفي iPhone 11 وiPhone 11 Max بمعايير IP68 لمقاومة الماء والأتربة، حيث يقاوم الهاتفين الماء عند 5 أقدام لمدة 30 دقيقة.

من جانب أخر لا يمكن التأكيد حتى الآن على إمكانية تغيير منافذ هواتف الأيفون القادمة إلى USB C حيث أكد المحلل Chi Kuo أن إصدارات هذا العام تأتي أيضاً بمنفذ Lightning، لكن من المتوقع أن تتوالى التسريبات مع تفاصيل أكثر حول إصدارات ابل هذا العام حتى الإعلان الرسمي في شهر سبتمبر.

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