شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أغلى سيارة كهربائية فى العالم قيمتها 2.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت سيارة كهربائية ضخمة أنظار مواطنى نيويورك، إذ تم الكشف عن نموذج أولى خلال الشهر الماضى، وقد تم عرضها مرة أخرى هذا الأسبوع فى حدث خارج الموقع فى مركز جافيتس لمعرض نيويورك الدولى للسيارات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فيصل طراز Pininfarina Battista إلى 60 ميلا فى الساعة (100 كم / ساعة)، مما يجعلها أسرع من سيارة F1، كما يمكنها مواصلة السير بسرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً فى الساعة (350 كم / ساعة)، كما يتم تغذية محركاتها الكهربائية ببطارية 120 كيلو وات فى الساعة، كما تبلغ قيمة هذه السيارة مليونى جنيه إسترلينى (2.5 مليون دولار) مع قدرة مذهلة تبلغ 1900 حصان.



تصميم السيارة

ويقول مصمموها إن سيارة Battista ستكون "أول سيارة كهربائية فاخرة فى العالم وأقوى سيارة قانونية تم تصميمها وصنعها على الإطلاق فى إيطاليا"، عندما تدخل مرحلة الإنتاج العام المقبل.

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وستكون هذه السيارة مخصصة للأثرياء فى العالم، ففى الوقت الذى يتم فيه إلقاء اللوم على سيارات البنزين والديزل بسبب التلوث ونوعية الهواء الرديئة، ستوفر مزيجًا من السرعة مع الاستدامة، والرفاهية دون الشعور بالذنب.

وسوف يتم إنتاج 150 سيارة فقط، منها 50 سيارة مخصصة للولايات المتحدة - نصف هذا العدد محجوز بالفعل من قبل العملاء المتحمسين - و50 سيارة مخصصة لكل من أوروبا وآسيا، ومن المتوقع التسليم فى عام 2020.



السيارة

وتم عرض ثلاثة إصدارات من السيارة التى تتميز بأبواب على شكل جناح فراشة، على غرار Mclaren 720S، فى أول معرض رئيسى للسيارات فى أوروبا فى جنيف بسويسرا ومرة ​​أخرى فى نيويورك هذا الأسبوع.