تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن الإصدار الجديد من جهاز الألعاب إكس بوكس Xbox One S.. هارديسك 1 تيرابايت!

أعلنت مايكروسوفت Microsoft عن الإصدار الجديد من جهاز ألعاب الفيديو إكس بوكس Xbox One S، الذي يتميز عن الإصدارات السابقة بعدم وجود قارئ للأقراص الليزرية، واستبداله بقرص تخزين (هارديسك) بسعة 1 تيرابات، بالإضافة إلى تخفيض سعر الجهاز بنحو 50 دولارا أمريكيا مقارنة بمنصة Xbox One S الحالية.

ونشرت منصة Xbox One S All-Digital تدوينة على حسابها الرسمي، تفيد بأنها سوف تطرح نسختها الجديد خلال الشهر المقبل بسعر 249 دولارا أمريكيا (4,300 جنيها مصريا تقريبا)، كما أكد جيف جاتيس، المدير العام لتسويق المنصات والأجهزة في مايكروسوفت، أن إصدار Xbox One S All-Digital Edition يقل بمقدار 50 دولاراً عن Xbox One S، مع توقعات بمحافظة مايكروسوفت على هذا الفرق في السعر على الأقل بين المنصتين.

وإلى جانب تميز المنصة الحديثة بقرص تخزين HDD بسعة 1 تيرابايت، فإنها دعم تقنيتي 4K وHDR، كما تعتمد كليا على الألعاب المنزلة من الإنترنت كمصدر وحيد للألعاب.