شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استجابة للاتحاد الأوروبى.. جوجل تمنح مستخدمى أندرويد حرية اختبار متصفحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير تنفيذى رفيع المستوى فى جوجل إن مستخدمى أجهزة أندرويد سيمكنهم اختيار متصفحاتهم ومحركات البحث الخاصة بهم من خمسة خيارات، فى خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبى بشأن مكافحة الاحتكار وتجنب فرض عقوبات جديدة.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن فرض الاتحاد الأوروبى غرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار) العام الماضى على جوجل، لاستخدام القوة السوقية لبرامجها لمنع المنافسين فى مجالات مثل تصفح الإنترنت، كما تم طلب ألفابيت أيضًا بتقديم اقتراح لمنح منافسيها فرصة عادلة.

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ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، قالت المفوضية الأوروبية إن جوجل تتمتع بميزة غير عادلة من خلال التثبيت المسبق لمتصفح Chrome وتطبيق بحث Google على الهواتف الذكية وأجهزة Android المحمولة.

وقالت جوجل الشهر الماضى إنها ستسمح لمستخدمى أندرويد باختيار متصفحهم ومحرك البحث الخاص بهم ولكنهم لم يقدموا تفاصيل، إذ أكد بول جيناى، مدير إدارة المنتجات فى إحدى المدونات، أن مستخدمى Android فى أوروبا الذين يقومون بفتح متجر تطبيقات Google، سيشاهدون الآن شاشات جديدة مع خيار لتنزيل تطبيقات بحث ومتصفحات مختلفة، وقال: "ستظهر شاشتان: واحدة لتطبيقات البحث والأخرى للمتصفحات، يحتوى كل منهما على ما مجموعه خمسة تطبيقات، بما فى ذلك أى التطبيقات المثبتة بالفعل".

ويتم اختيار التطبيقات الخمسة بناءً على شعبيتها، والتى يتم تحديدها استنادًا إلى بيانات الصناعة وعدد التنزيلات فى كل بلد، كما سيتم بعد ذلك إدراجها بترتيب عشوائى.