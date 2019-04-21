شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حماية الحياة البحرية.. طريقة مبتكرة فى التصدى للتغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الأبحاث حاليا حول إيجاد طرق مبتكرة للحد من المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وتتمثل إحدى الاستراتيجيات التى من المحتمل أن تكون قوية ومنخفضة التكلفة فى التعرف على أحواض الكربون الطبيعية وحمايتها، وهى الأماكن والعمليات التى تخزن الكربون وتبعده عن الغلاف الجوى للأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الثدييات البحرية والمحافظة عليها تعد أمرا مهما جدا كجزء من الحل لتغير المناخ وهو ما يتم دراسته حاليا، لتكون حلا بجانب الدور التى تقوم به الغابات والأراضى الرطبة فى التقاط وتخزين كميات كبيرة من الكربون، حيث تم وضع الغابات كأحد النظم الإيكولوجية المستخدمة فى استراتيجيات التكيف والتخفيف من تغير المناخ التى تعهدت 28 دولة باعتمادها للوفاء باتفاق باريس للمناخ.

ومع ذلك، لم يتم حتى الآن وضع مثل هذه السياسة لحماية تخزين الكربون فى المحيط، والذى يعد أكبر مصدر للكربون فى الأرض وعنصر أساسى فى دورة المناخ على كوكبنا.

Advertisements

ويمكن للحيوانات البحرية عزل الكربون من خلال مجموعة من العمليات الطبيعية التى تشمل تخزين الكربون فى أجسامها، وإفراز منتجات النفايات الغنية بالكربون التى تغرق فى أعماق البحار، وتسمد النباتات البحرية.

وبدأ العلماء يدركون أن الفقاريات مثل الأسماك والطيور البحرية والثدييات البحرية، لديها القدرة على المساعدة فى عزل الكربون عن الغلاف الجوى.

ويتم العمل فى مركز الأمم المتحدة للبيئة، وهو مركز لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فى النرويج، لتحديد الآليات التى من خلالها يمكن للعمليات البيولوجية الطبيعية للفقاريات البحرية أن تساعد فى تخفيف تغير المناخ.