"الأرصاد": طقس اليوم لطيف على الوجه البحري والعظمى 22

امانى فلفل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

أما عن حركة الرياح، فأكدت الهيئة أنها تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وفيما يلى بيان بدرجات حرارة المناطق اليوم...