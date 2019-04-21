تكنولوجيا: سامسونج توفر خدمات “ويجو” لمستخدميها خلال الشهر الجاري

Advertisements

أعلنت شركة “ويجو” Wego عن شراكتها مع شركة “سامسونج” Samsung، بهدف تثبيت تطبيق “ويجو” على هواتف سامسونج ، الأمر الذي يتيح للمستخدمين سهولة حجز الفنادق والطيران بسرعة وفاعلية، والاستفادة بكافة خدمات “ويجو”.

ويوفر تطبيق “ويجو” خيارات السفر والإقامة، بجانب عقد مقارنات لحجوزات الفنادق والمنازل والفيلات، ومن المقرر أن تبدأ “سامسونج” في طرح تطبيق “ويجو” على هواتفها بداية من الشهر الحالي.

وعن هذه الخطوة وأسبابها، قالت سامسونج: “نحن ملتزمون بتوفير تجربة استثنائية ومناسبة للهواتف الذكية لعملائنا في الشرق الأوسط. وستتيح هذه الشراكة للمستهلكين سهولة الوصول الفوري للعديد من خيارات السفر المتوفرة على ويجو.”