تكنولوجيا: لمنافسة Spotify.. أمازون تطلق خدمة جديدة للموسيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أمازون لإطلاق خدمة موسيقى جديدة من المحتمل أن تتنافس مع Spotify، إذ تقدم الشركة الآن خطة بث مجانية مدعومة بالإعلانات تتيح للمستخدمين تشغيل الموسيقى مجانًا على جهاز Echo الخاص بهم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى أكثر من مليونى أغنية من خلال التحدث إلى مكبر الصوت الذكي الذي تدعمه أليكسا.
فيما كان في السابق بإمكان مشتركي Prime الوصول إلى أغانى Prime Music مجانًا وبإعلانات متقطعة بتكلفة اشتراك سنوى، ويمكنهم أيضًا دفع 3.99 دولار شهريًا لبث الأغانى من خلال Amazon Music Unlimited للحصول على الخدمة على جهاز Echo واحد، أو 10 دولارات أمريكية شهريًا لوصول البث على الأجهزة التي لا تحتوى على Echo.
ولكن يمكن للمستخدمين الآن مطالبة أليكسا بتشغيل فنان أو أغنية أو قائمة تشغيل أو نوع، وسيقوم جهاز Echo بالرد على طلبهم، وإن كان ذلك بوضع إعلانات بين كل أغنية.
وتوفر الخدمة أيضًا إمكانية الوصول إلى أفضل قوائم التشغيل العالمية، التى أنشأتها أمازون، مثل "Country Heat" و "Fuego Latino" و "Pop Culture" وغيرها.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أطلقت فيه Spotify المزيد من الميزات للمستخدمين المجانين فى الأشهر الأخيرة، بينما لم تقدم أبل ميوزيك مستوى مجانيًا لخدمتها.
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