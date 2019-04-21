شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش اجتماعى ومبيفهمش.. تعرف على دولفين نهر أراجويا الغريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دولفين نهر أراجويا هو من سكان الدلافين النهرية بأمريكا الجنوبية، وبشكل خاص في البرازيل، والذى يعد من الأنواع المميزة جدا والمختلفة لعدة أسباب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الرسمى، تم تصنيف هذا النوع من الدلافين كنوع منفصل لدلفين نهر الأمازون في عام 2014.

فقد كشفت أدلة تحليل الحمض النووي، أنه من المحتمل أن يكون نوعًا مختلفًا بالنسبة لدلافين نهر الأمازون، كما أن لديها جمجمة عريضة، ونوعا ما بعض الاختلاف في الشكل.

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دولفين نهر ارجويا

كما أن لديها كميات مختلفة من الأسنان، وهى ليست مخلوقات اجتماعية ولا يفهمون بشكل عام.

جدير بالذكر أن الدلافين النهرية بشكل عام تواجه مشكلة خطر الانقراض، بسبب تراجع البيئة التي تعيش فيها، وعمليات الصيد الجائر، مع قلة أعدادها فى الأساس.