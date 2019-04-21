شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أحدث محاولة من جوجل لحماية مستخدميها من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن حظر تسجيلات الدخول التى تستخدم متصفحات مضمنة لاستبعاد وجود وسيط، وبالتالى إمكانية التصيد الاحتيالى على المستخدمين، وهي خطوة ستضيف حالة من الأمن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن شركة جوجل ستبدأ التغيير فى يونيو وتمنع تسجيلات الدخول التى لا تحدث داخل متصفح ويب مخصص مثل Safari أو Chrome أو Firefox.

فى حين تستخدم العديد من التطبيقات المتصفحات المدمجة كوسيلة للراحة، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء فى التطبيق لإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب إلى متصفح مخصص للهاتف المحمول، إلا أن جوجل قالت إن الميزة تعرض المستخدمين لخطر لا لزوم له.

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وتوجد وسيلة خداع تسمى بـ "(MITM) ، والتى يصعب اكتشافها، إذ يعترض MITM الاتصالات بين المستخدم وجوجل في الوقت الفعلي لجمع بيانات اعتماد المستخدم وتسجيل الدخول، لأن الشركة لا تستطيع التفريق بين شخص ما يحاول الاحتيال على حساب أو المالك الحقيقى، فقد قررت إلغاء عمليات تسجيل الدخول المضمنة بالكامل.

كما أدخلت جوجل أيضًا ميزات التصفح الآمن التى تخطر المستخدمين عند تصفحهم لموقع ويب يحتمل أن يكون ضارًا، وتضيف ميزات إعلام تتيح للمستخدمين معرفة متى يتم تسجيل الدخول إلى حسابهم من جهاز جديد.