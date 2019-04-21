القاهرة - مصراوي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.
وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، فيما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى...
كانت هذه تفاصيل خبر "شبورة وأمطار على السواحل".. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.