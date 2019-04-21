"شبورة وأمطار على السواحل".. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، فيما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى...