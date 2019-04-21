شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تعرف على الأنواع المختلفة للصخور الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد عدد من الصخور الفضائية باختلاف أنواعها ومخاطرها بالنسبة للأرض، فإن هناك حالة من الخوف الدائم لدى العلماء من اصطدام الأرض بأى من هذه الصخور الموجودة فى الفضاء، حتى إنه يعتقد البعض أن يوم القيامة سيكون من خلال اصطدام الأرض بكويكب ضخم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الصخور تشمل على:

- الكويكب هو جزء كبير من الصخور التي خلفتها التصادمات أو النظام الشمسي المبكر، ومعظمها يقع بين المريخ والمشتري في الحزام الرئيسي.

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- المذنب هو صخرة مغطاة بالجليد والميثان ومركبات أخرى، ومداراتها تأخذهم أبعد بكثير من النظام الشمسي.

- النيزك هو ما يسميه الفلكيون وميض الضوء في الجو عندما يحترق الحطام، ومعظمهم صغار للغاية بحيث يتم تبخيرهم في الجو.

وعادة ما تنشأ النيازك من الكويكبات والمذنبات، فعلى سبيل المثال، إذا مرت الأرض عبر ذيل المذنب، فإن الكثير من الحطام يحترق في الجو، ويشكل دش نيزك أو كما يسمى وابل شهب.