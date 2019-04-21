أفضل برامج الخرائط Maps التي لا تطلب إتصال بالإنترنت

أصبحت برامج الخرائط maps التي تعتمد على إتصال الـ GPS جزءاً لا يتجزأ من حياة الكثيرين حول العالم وفي العالم العربي أيضاً وأصبحت هذه البرامج وسيلة تنقذ حياتك عندما تفقد طريقك في مدينة لا تعرفها .

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ولكن العيب الوحيد لهذه البرامج أو الذي قد يقابل مستخدمي هذه البرامج كونها تحتاج إلى إتصال بالإنترنت دائماً لتحديث موقعك ولتقرأ الخريطة وتقوم بالكشف عن المناطق والأماكن المحيطة بك ولتقوم بعملها على أكمل وجه بشكل عام واليوم اصبح هناك حل لهذا الامر وأصبح يمكنك إستخدام هذه الخرائط بشكل أوفلاين دون الإتصال بالإنترنت .

أفضل برامج الخرائط Maps التي تعمل أوفلاين :

هناك الكثير من برامج الخرائط التي تعمل بشكل يتطلب إنترنت أو لا يتطلبه ولكن اليوم وعلى عكس عادتنا ومنعاً للكثير من اللغط والإلتباس سنتحدث معكم عن برنامجين هما الأفضل في هذا المجال على الإطلاق وهما الذان نعتمد عليها بشكل دائم في سفرنا بشكل شخصي .

برنامج Google Maps :

البرنامج متاح بشكل مجاني لمستخدمي هواتف الأندرويد أو الأيفون أيضاً وهو واحد من أكثر البرامج شهرة وأفضلها في هذا المجال على الإطلاق.

يعتمد البرنامج بشكل أساسي على قاعدة بيانات كبيرة للغاية متاحة للجميع يمكن للجميع التعديل والإضافة عليها بسهولة، كما أنه يعتمد على جمع البيانات من مستخدمي هواتف الأندرويد حول العالم ليتمكن من تقديم خريطة واضحة وحديثة ودقيقة للمنطقة التي قمت بتحميلها او المنطقة التي ترغب في زياراتها .

ستجد جميع الاماكن الهامة والحيوية وجميع الأماكن والمصالح الرسمية والمعتمدة من البرنامج وستفاجئ في أوقات كثيرة من الأمور التي ستكتشفها وستجد أنها موجودة داخل البرنامج.

يظن الكثيرون أن هذا البرنامج لا يعمل إلا من خلال الإنترنت ولكن الحقيقة أن البرنامج يضم خاصية تحميل الخريطة بشكل offline للتطلع عليها ولتشاهدها وتستخدمها في أي وقت .

لتتمكن من تحميل خريطة المنطقة التي ترغب بها كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة الثلاث أشرطة الموجودة بالأعلى ليفتح لك القائمة الجانبية ومن هنا إختار Offline Maps ، لتقوم بتحميل منطقة جديدة وإضافتها لمناطقك يمكنك الضغط على Custom Area وقم بسحب النافذة لتحدد المكان الذي ترغب في تحميله .

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سيعطيك البرنامج أيضاً الحجم التقريبي للخريطة التي ستقوم بتحميلها .

كما ترى فحجم جميع الخرائط صغير ولن يتجاوز ال200-300 ميجابايت في أفضل الأحوال ولكن البرنامج يمنع أن تقوم بتحميل أكثر من 2 جيجابايت من الخرائط كما أنه يقوم بمسح الخرائط بعد 30 يوم من عدم الإتصال بالإنترنت .

برنامج MapFactor GPS Navigation :

يمكنك الإعتماد على هذا البرنامج غن كنت ترغب في تجربة حل بعيد عن برامج Google، وهو واحد من افضل البرامج المجانية المتاحة لهذا الأمر كما أنه لا يتضمن شراء داخل البرنامج أو أي عمليات مالية خفية .

عندما تقوم بتشغيل البرنامج لأول مرة سيطلب منك أن تختار الخرائط التي ترغب في تحميلها لتعمل بشكل مجاني وهذا لأن البرنامج لا يمتلك خاصية خرائط أونلاين نهائياً.

يمتلك البرنامج مكتبة واسعة من الخرائط الموجودة عالمياً ومحلياً ولكنها بالطبع أصغر قليلاً من تلك الموجودة على جوجل ويمكنك أيضاً أن تجد خرائط لرادرات السرعة الموجودة حول العالم ويعتمد بشكل أساسي على سيرفرات OpenStreetMap ليقرأ الخرائط المختلفة .

يمكنك البحث عن الخرائط بعد أن قمت بتحميلها من خلال الضغط على maps لتظهر لك قائمة بالخرائط الخاصة بك، كما يمتلك البرنامج أدوات ملاحة داخلية تقوم بتحديد امور مختلفة مثل الشمال والسرعة التي تمشي بها وغيرها من الامور .

رابط تحميل البرنامج من هنا .