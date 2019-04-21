كيف تسترجع صور Whatsapp التي تم مسحها

إنتشرت صور Whatsapp كثيراً في الآونة الأخيرة مع إنتشار البرنامج وعندما أصبح متاحاً للجميع، بالطبع مثل جميع الصور والبرامج التي تحتوي على ملفات يمكن أن تفقد هذه الملفات وأن يتم مسحها بالخطأ .

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سنتحدث معكم اليوم عن طرق تمكنك من إستعادة صور Whatsapp التي تم مسحها بالخطأ لذا لا تقلق فقد يكون هناك أمل في إسترجاع صور رحلتك العائلية .

هل يمتلكها أي شخص آخر ؟

عندما تقوم بمسح صور Whatsapp الخاصة بك من داخل المحادثة دائماً ما يظهر لك مربع سؤال إن كنت ترغب في مسحها لديك فقط او كنت ترغب في مسحها للجميع سواءً كنت جزءً من مجموعة أو من خلال محادثة خاصة بك مع أحد الأشخاص .

أصبح هذا متاحاً من خلال تحديث جديد صدر للـ Whatsapp من فترة لذا تأكد دائماً من أن تقوم بتحديث البرنامج إلى آخر نسخة حتى تحصل على هذا الإختيار، بالطبع إن كانت الصور موجودة لدى شخص آخر قد يكون من السهل للغاية أن تقوم بطلب إعادة إرسال الصور من هذا الشخص الآخر .

إستعادة صور Whatsapp من خلال النسخة الإحتياطية له :

يقوم البرنامج بإستمرار بأخذ نسخ إحتياطية للمحتوى الخاص بك والرسائل الخاصة بك سواءاً كانت صوراً أو كانت ملفات أخرى أو حتى مجرد الرسائل لذا يمكنك دائماً وبشكل مستمر ان تقوم بإستعادة آخر نسخة إحتياطية كانت موجودة الصور فيها ويمكنك وقتها تحميل الصور مجدداً .

بالطبع النسخ الإحتياطية التي تحتوي الكثير من الصور تأخذ الكثير من المساحة وقد تأخذ وقتاً أطول في التحميل او الإستعادة لذا تأكد دائماً من أنك متصل من خلال الـ Wifi.

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أيضاً تأكد دائماً من أن تقوم بأخذ نسخ إحتياطية من البرنامج حتى لا تفقد الملفات الهامة وتزيد فرصتك في إستعادتها .

لإستعادة النسخ الإحتياطية كل ما عليك فعله هو فتح الإعدادات Settings ومن ثم التوجه إلى Chats ومن ثم إلى Chat Backup سترى أمامك شاشة مثل الموجودة في الصورة بالأعلى يمكنك من خلالها إختيار القيام بعملية Backup أو إستعادة نسخة سابقة.

يمكنك أيضاً بسهولة أن تقوم بإزالة البرنامج ومن ثم إعادة تثبيته ليطلب منك إعادة النسخ الإحتياطية الماضية .

تأكد أن صور Whatsapp موجودة في ملف البرنامج على الأندرويد

يمكنك الوصول إلى الملف الذي يقوم البرنامج بتخزين الصور بداخله والإحتفاظ بها وهذا ينطبق على الصور وكل الملفات التي تصلك من خلال البرنامج وهو أمر سهل للغاية .

كل ما عليك هو فتح برنامج تصفح الملفات الخاص بك ومن ثم التوجه إلى العنوان التالي :

Internal Memory > WhatsApp > Media > WhatsApp Images

إن كانت موجودة هناك يمكنك إستعادتها والتعامل معها بسهولة .