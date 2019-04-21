الكثير يعاني من مشاكل يوتيوب YouTube مع الأطفال وهذا لأن الأطفال يتجهون إلى اليوتيوب فورما يمسكون أي هاتف محمول أو جهاز كومبيوتر.

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بالطبع قد يتمكنون من الوصول إلى الفيديوهات الخاصة بهم على المنصة ولكن هناك الكثير من الفيديوهات الأخرى التي قد لا تكون مناسبة لهم والأهم قد لا تكون مناسبة لطباعنا العربية لذا فإن الآباء دائماً ما يواجهون مشكلة مع السيطرة على أطفالهم عند إستخدام اليوتيوب.

أفضل بدائل يوتيوب YouTube الأطفال :

هناك الكثير من المواقع والبرامج التي تتدعي أنها بديل جيد لليوتيوب مع الأطفال ولكن في أوقات كثيرة يكون هذا مجرد دعاية لا أساس لها من الصحة ولهذا سنقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل المواقع التي يمكن أن تستخدمها كبديل لليوتيوب مع طفلك، أبقي في بالك بأنك ستحتاج ايضاً إلى متابعة الطفل وما يشاهده حتى مع هذه البدائل وأنه لا غنى عن المراقبة المباشرة للطفل .

برنامج Jellies

هو برنامج تعليمي مدفوع للإطفال يوفر لهم طرق تعليمية جديدة وسهلة وممتعة وتشد إنتباه الطفل، الفريق المسؤول عن البرنامج يقوم بإختيار كل الفيديوهات يدوياً ويقوم بمراجعتها أكثر من مرة ليتأكد من أن المحتوى مناسب لمشاهدة الأطفال.

يمكنك أيضاً أن تصنع Playlist من داخل البرنامج لتناسب طفلك بشكل افضل ولتوفر لك تحكم بشكل افضل فيما يشاهده طفلك على البرنامج، يتم تقسيم الفيديوهات في البرنامج عن طريق الفئات العمرية أو بالموضوع الذي يتحدث عنه الفيديو.

البرنامج مدفوع ويأتي بإشتراك شهري 5$ تقريباً ولكن يتاح لك تجربة البرنامج بشكل مجاني لمدة 30 يوم .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا، للـ IOS و من هنا للأندرويد أو من خلال متجر تطبيقات أمازون .

برنامج Nick Jr. :

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هذا البرنامج تابع للقناة المشهورة والتي تحمل نفس الإسم، بالطبع البرنامج يعرض الفيديوهات الخاصة بالقناة والعروض المتوفرة عليها ويسمح لك بمشاهدتها بشكل آمن دون أن تحتاج إلى القلق من الإعلانات على اليوتيوب أو الفيديوهات المقترحة حتى .

البرنامج ايضاً يقدم محتوى من ألعاب وموسيقى مختلفة للأطفال ليستمتعوا بها، كل المحتوى الموجود مهما كان نوعه متناسب مع محتوى القناة لذا فكله مناسب للأطفال .

هناك بعض المسلسلات والعروض ستحتاج إلى إشتراك لمشاهدتها ولكن في الأغلب البرنامج ومحتواه مجانيان .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا للأندرويد \ IOS

برنامج Youtube For Kids :

هذا البرنامج هو واحد من أفضل البرامج الموجودة وبدائل الـيوتيوب الإعتيادي للأطفال وهو مصدق ومعتمد من جوجل ومنصة يوتيوب بحد ذاتها.

يمنع هذا البرنامج الأطفال من النظر والوصول إلى الفيديوهات التي قد تكون مضرة ومسيئة لهم كما أنه يقوم بإختيار المحتوى من مكتبة اليوتيوب بأكملها عن طريق الإختيارات والمراقبة البشرية بالإضافة إلى لوغترميات المنصة نفسها .

بالطبع ستحتاج ايضاً إلى متابعة أطفالك ومشاهدة ما يقومون بمشاهدته من خلال هذا البرنامج كما أنك ستحتاج لتثبيت البرنامج وإعطاءه البيانات الخاصة بك لتتمكن من التحكم فيه بشكل كامل، يمكنك أيضا تحديد الوقت الذي يمكن أن يشاهد طفلك اليوتيوب فيه ومنع قنوات معينة أو خواص البحث عبر الفيديو من الظهور للطفل .

يمكنك تحميل البرنامج للأطفال من هنا للأندرويد \ IOS