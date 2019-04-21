طرق سهلة لتساعدك على عمل Infographics

توجد طرق كثيرة تساعد على عمل Infographics مختلفة بأشكال مختلفة ولكن ما يعيب أغلب هذه الطرق هو أنها في الأغلب تكون معقدة وتطلب معرفة بشكل أو بآخر بالتصميم الرقمي وإستخدام برامجه وهو أمر قد لا يتوفر للكثيرين .

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تعتمد الـ Infographics بشكل عام على عرض مجموعة من المعلومات والتي غالباً ما تكون بيانات وإحصائات عن أمور مختلفة ولكن بشكل رسومي مبهج وجميل ومليء بالألوان الجميلة مما يجعل إستقبال المعلومة وحفظها أسهل بكثير من تلك التي تحصل عليها بشكل مكتوب.

نصائح هامة تساعد في عمل Infographic ناجح :

هذه بعض النصائح التي يجب أن تبقيها في بالك عندما تبدأ في تصميم الـ Infographic الخاص بك والذي سيعرض البيانات التي قمت بإختيارها، بالطبع هذه النصائح تعمل مع أي عملية تصميم للـ infographic سواءً كانت باستخدام أحد المواقع التي سنتحدث عنها اليوم أو من خلال برامج التصميم المختلفة .

أبقي المعلومات بسيطة وواضحة ولا تضع معلومات كثيرة في صورة واحدة

وحد الألوان والثيم العام الخاص بالتصميم

إبحث جيداً عن معلومات عظيمة وجيدة

تأكد من معلوماتك قبل أن تبدأ في التصميم

تذكر بأن الغاية من التصميم هو نقل المعلومة بسهولة

أوضح إستنتاجك وغايتك النهائية

ضع المصادر وأشر إليها

ضع توقيعك الخاص حتى لا يتم سرقة عملك.

مواقع مجانية تقوم بـ عمل Infographic :

إليكم مجموعة من المواقع المجانية التي تساعدك على عمل Infographics مختلفة بتصميمات سهلة وبإستخدام قوالب متاحة بالفعل سابقاً .

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هذه واحدة من الأدوات المجانية المميزة والتي ستساعدك في تصميم الإنفوجرافيك الخاص بك القادم، مع الأسف أصبح يجب أن تقوم بتحميل الأداة وإستخدامها على جهاز الكوميبوتر الخاص بك، تعطيك الأداة أيضاً فرصة للوصول للكثير من المعلومات عبر الإنترنت وتسمح لك بتخصيص هذه المعلومات وإضافتها في وسائلك التوضحية كما يمكنها تصميم خرائط توضيحية جيدة جداً .

يقوم هذا الموقع بتصميم بيانات ورسوم بيانية خاصة بالـ infographics التوضيحية بسهولة للغاية وبدون أي مجهود أو تعقيد مبالغ فيه كل ما عليك فعله هو إدخال البيانات التي ترغب في تحويلها إلى infographic والقيم المختلفة لها ومشاهدة النتيجة التي ستظر لك.

تستطيع أيضاً من خلال الموقع التحكم في شكل البيان التوضيحي سواءً كان Pie Chart كان رسم بياني عمودي وغيرها من الأمور التي تنتج Infographic جذاب .

يسمح لك الموقع بتصميم رسوم بيانية سهلة وواضحة دون مجهود كما يمكنك تصميم Flow Charts من خلاله، يمكنك الإختيار داخله من مجموعة من النماذج التي تم تطويرها وإنتاجها سابقاً ليكون كل المطلوب منك هو أن تدخل بياناتك وتضغط على زر الإنتاج لترى النتيجة النهائية .