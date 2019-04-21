التايمز: الـ CIA تتهم هواوي بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني

أفادت صحيفة التايمز اليوم السبت بأن المخابرات الأمريكية اتهمت شركة هواوي بأنها تُموَّل من أمن الدولة الصيني، ليُضاف ذلك إلى قائمة الاتهامات التي تواجهها شركة التقنية الصينية في الغرب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر قوله: إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي أي” CIA اتهمت هواوي بتلقي تمويل من لجنة الأمن القومي الصينية، وجيش التحرير الشعبي، والفرع الثالث لشبكة المخابرات الحكومية الصينية.

ووفقًا للتقرير، فقد شاركت المخابرات الأمريكية ما توصلت إليه بشأن هواوي مع الأعضاء الآخرين في مجموعة تبادل المعلومات الاستخباراتية المعروفة باسم: “الأعين الخمس” Five Eyes، والتي تضم بريطانيا، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا.

ومن جانبها، رفضت هواوي هذه المزاعم في بيان استشهدت به الصحيفة. وقال أحد ممثلي هواوي لصحيفة التايمز: “لا تعلق هواوي على المزاعم المدعومة بأدلة صفرية من مصادر مجهولة”.

ويأتي هذا الاتهام في وقت يشهد توترات تجارية بين واشنطن وبكين، ووسط مخاوف في الولايات المتحدة من أن معدات هواوي يمكن أن تستخدم للتجسس. وهو ما نفته هواوي مرارًا وتكرارًا. كما أن السلطات في الولايات المتحدة لا تزال تواجه هواوي بسبب انتهاكات العقوبات المزعومة.

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وكانت منغ وانجو، ابنة مؤسس شركة هواوي، قد اعتقلت في مدينة فانكوفر الكندية في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي وهي الآن قيد الإقامة الجبرية. وفي أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، اتهمت وزارة العدل الأمريكية منغ وهواوي بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران. وهي تنفي ارتكاب أي مخالفات، وكان والدها قد قال في وقت سابق: إن الاعتقال “له دوافع سياسية”.

ووسط هذه الاتهامات، قطعت المؤسسات التعليمية العليا في الغرب أخيرًا علاقاتها مع هواوي؛ لتجنب فقدان التمويل الفيدرالي. كما كانت هناك شركة تقنية صينية أخرى، هي “زد تي إي” ZTE، في مركز الخلافات المماثلة في الولايات المتحدة.

وأجبرت العقوبات الأمريكية شركة ZTE على وقف معظم الأعمال التجارية بين شهري نيسان/ أبريل، وتموز/ يوليو من العام الماضي بعد أن قال مسؤولو وزارة التجارة: إنها انتهكت اتفاقًا، وتم القبض عليها، وهي تقوم بشحن بضائع منشؤها الولايات المتحدة، بشكل غير قانوني إلى إيران وكوريا الشمالية. ورُفعت العقوبات بعد أن دفعت الشركة 1.4 مليار دولار كعقوبات.

يُشار إلى أن وكالة رويترز كانت قد أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة ستدفع حلفاءها – في اجتماع في براغ الشهر المقبل – لتبني تدابير أمنية وسياسية مشتركة، ستجعل من الصعب على هواوي السيطرة على شبكات اتصالات 5G.