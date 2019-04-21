تقرير: آبل تعتزم جلب ميزتي Siri Shortcuts و Screen Time إلى…

تعمل شركة آبل على التقريب بين نظامي التشغيل: “ماك أو إس” macOS، و “آي أو إس” iOS، في الإصدار القادم لكل منهما: macOS 10.15، و iOS 13، إذ يُتوقع أن تجلب مزايا كانت خاصةً بنظام “آي أو إس” إلى “ماك أو إس”، وذلك خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بالشركة WWDC 2019، المقرر في شهر حزيران/ يونيو القادم.

وأفاد موقع “9تو5ماك” 9to5Mac نقلًا عن مصادر مطلعة على تطوير نظام التشغيل macOS 10.15، الذي بدأ قبل نحو عامين، بأن الإصدار الجديد من النظام سوف يدعم “اختصارات سيري” Siri Shortcuts، وهي ميزة قُدمّت في “آي أو إس 12” بهدف السماح للمستخدمين بإنشاء اختصارات صوتية مخصصة لأفعال يمكن القيام بها في التطبيقات.

وأضاف الموقع، المتخصص في أخبار شركة آبل، أنه من المرجح أن تتيح شركة آبل تطبيق الاختصارات Shortcuts على نظام “ماك أو إس”. ويُشار إلى أن تطبيق Shortcuts على “آي أو إس” لا يأتي مثبتًا مسبقًا مع النظام، بل يجب على المستخدمين تنزيله من متجر “آب ستور”، ويُتوقع أن ينطبق الأمر ذاته على نسخة نظام “ماك أو إس” من التطبيق، إذ سيكون من الواجب تنزيله من متجر “ماك آب ستور”.

ويُعتقد أن دعم هذه الميزة على نظام “ماك أو إس” سيكون مهمًا لأنه سوف يُمكّن مطوري تطبيقات “آيباد” iPad من دعم تطبيقاتهم، التي تدعم الميزة على نظام ماك. ووفقًا لمصادر موقع 9to5Mac، لن يكون بالإمكان الاستفادة من دعم ميزة Shortcuts على ماك، إلا لتطبيقات Marzipan، وهي التطبيقات التي طُورت باستخدام حزمة تطوير البرمجيات التي تسمح بجلب تطبيقات “آي أو إس” إلى “ماك أو إس”.

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وقال الموقع إن المهندسين يعملون أيضًا على جعل مساعد آبل الذكي “سيري” Siri على نظام “ماك أو إس” قريبًا من نظيره على آي أو إس، وذلك من خلال نقل ميزات، مثل: القدرة على ضبط مؤقتات ومنبهات، بالإضافة إلى الاستفسار عن جودة الهواء، وهي مزايا غير متوفرة حاليًا على أجهزة ماك.

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ونقل 9to5Mac عن مصادره أن ميزةً أخرى من نظام “آي أو إس” سوف تُتاح على ماك، وهي “زمن الشاشة” Screen Time، التي تسمح للمستخدمين برؤية مقدار الزمن الذي يقضونه في التطبيقات، وذلك بغية الحد من الزمن الذي يمكن قضاؤه في تطبيق معين، أو فئة معينة من التطبيقات، مثل: تطبيقات التواصل الاجتماعي. ويمكن للوالدين أيضًا استخدام ميزة “زمن الشاشة”؛ لوضع حدود زمنية لأطفالهم.

يُشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نظام “ماك أو إس 10.15” خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2019، الذي سوف يبدأ في 3 حزيران/ يونيو القادم، على أن تُطلق النسخة التجريبية للمطورين اعتبارًا من ذلك اليوم، ثم سيكون إطلاق النسخة النهائية لعموم المستخدمين أواخر شهر أيلول/ سبتمبر، أو مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019.