Vivo تكشف عن موعد صدور تحديث FuntouchOS 9 التجريبي، وسيصل لـ 13 هاتفًا ذكيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo اليوم عن خارطة الطريق التي ستتبعها لجلب تحديث Android 9 Pie مع واجهة FuntouchOS 9 الأحدث من الشركة إلى هواتفها الذكية.

واجهة FuntouchOS 9 الجديدة من شركة Vivo تستند على نظام Android 9 Pie، وتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الشهر الماضي إلى جانب الهاتف Vivo X27. ووفقا لشركة Vivo، فسوف يتم جلب تحديث FuntouchOS 9 الجديد إلى 13 هاتفًا ذكيًا بحلول شهر يوليو من هذا العام، وإن كان ذلك على شكل تحديث تجريبي.

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تم إختبار هذا التحديث حاليًا على خمسة هواتف ذكية تشمل Vivo X21i و Vivo Z1 و Vivo Z1i و Vivo X23 و Vivo X23 Symphony Edition. وبالنسبة للدفعة التالية والتي تشمل Vivo X21 و Vivo X21 UD و Vivo X21s و Vivo NEX A و Vivo NEX S و Vivo NEX Dual Display و Vivo Z3i، فهي ستحصل على هذا التحديث التجريبي في شهر يونيو المقبل. أما بخصوص الهاتف Vivo Z3، فهو سيحصل على التحديث في شهر يوليو. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا التوقيت يقتصر على السوق الصيني فقط. وبالتالي، هذا يعني أن الإطار الزمني قد يختلف في الأسواق العالمية.