تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. خطط للإشراف على إدارة فيس بوك والقمر الوردى يظهر بالسماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير والكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة، ومن أبرزها إعلان لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن خططها للإشراف على طريقة إدارة مارك زوكربيرج لفيس بوك، بعد الفضائح المتكررة التى عانى منها الموقع طوال العام الماضى، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار رائدة ناسا ستحطم الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية تقوم بها امرأة شاهد.. ظهور القمر الوردى فى السماء مسئولون أمريكيون يفكرون فى الإشراف على إدارة زوكربيرج لفيس بوك 22 أبريل.. واحد من أقدم أمطار الشهب المسجلة تنتشر بالسماء قراصنة يسربون 4800 وثيقة سرية تخص سفارة المكسيك في جواتيمالا بعد 36 يومًا..فيديوهات حادث نيوزيلندا الارهابى مازالت على فيسبوك وانستجرام Advertisements تسريب قاعدة بيانات تتضمن السجلات الطبية لـ 150 ألف مريض إدمان تكنولوجيا التعرف على اللغة تفشل أمام أسماء شخصيات Game of Thrones جيف بيزوس وماكينزى مازالا "تحت سقف واحد".. والزوجة السابقة تجنى مليار دولار فى أسبوعين واحد كل 174 ثانية.. اكتشاف مليوني زلزال في جنوب كاليفورنيا خلال 10 سنوات

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