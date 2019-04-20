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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. خطط للإشراف على إدارة فيس بوك والقمر الوردى يظهر بالسماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير والكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة، ومن أبرزها إعلان لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن خططها للإشراف على طريقة إدارة مارك زوكربيرج لفيس بوك، بعد الفضائح المتكررة التى عانى منها الموقع طوال العام الماضى، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار

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