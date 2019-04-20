طرق نقل الملفات إلى هاتف الأندرويد من جهاز الكومبيوتر الخاص بك...

يمكنك نقل الملفات إلى هاتف أندرويد خاصتك بعدة طرق متنوعة ومختلفة على حسب طريقة الإتصال المفضلة والمتاحة لك، تتنوع الملفات التي يمكنك نقلها إلى هاتفك مثل الصور التي تمتلكها وترغب في حملها معك دائماً أو ملفات الموسيقى المفضلة لك.

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لتحديد أفضل طريقة نقل الملفات إلى هاتف أندرويد خاصتك يجب عليك أن تفكر أولاً ما هي الطريقة المناسبة لك على المستوى الشخصي ؟ أو بمعنى أصح ما هي الطريقة التي تجد أنها متاحة لك وسهلة في الإستخدام، يوجد الكثير من الطرق المختلفة المعتمدة على توصيل الأسلاك أو حتى على الإتصال من خلال شبكة البلوتوث أو الإنترنت لذا فيجب عليك أن تحدد الطريقة الأنسب لك شخصياً والأسهل.

طرق نقل الملفات إلى هاتف الأندرويد :

كما قلنا هناك الكثير من الطرق ولكن الطرق الرئيسية والأكثر شهرة التي سنتحدث عنها اليوم هي كالتالي :

إستخدام كابل USB

من خلال الحسابات السحابية

عبر الـ Wifi

لكل طريقة من هذه الطرق ميزة وعيب كما أن كل طريقة مناسبة لنقل نوع معين من الملفات أكثر من غيرها وهذا ما سنتحدث عنه اليوم معكم وعن الطرق الأنسب لنقل الملفات المختلفة .

نقل الملفات عن طريق كابل USB :

تعتبر هذه الطريقة هي أكثر الطرق بدائية وأكثرها بساطة فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بتوصيل هاتفك بجهاز الكومبيوتر من خلال كابل الـ USB الذي يأتي مع الهاتف في غلافه والذي على الأغلب ستستخدمه أيضاً لشحن الهاتف بالطاقة .

هناك أنواع كثيرة من كابلات الـ USB المختلفة والتي تعبر عن إصدارات وعائلات مختلفة، الأكثر شيوعاً في يومنا هذا هو نوعين من الكابلات الأول وهو Micro-USB والثاني وهو USB Type C وهو الأكثر حداثة وقوة وقدرة على نقل الملفات، ما يميز هذين النوعين أنهما كابلات عالمية موحدة على جميع هواتف الأندرويد فستجد الهاتف إما يستخدم كابل الـ Micro-USB أو الـ USB type C ومن النادر وشبه المستحيل أن تجد نوعاً ثالثاً في الهواتف الحديثة .

كما قلنا إستخدام هذه الطريقة سهل للغاية كل ما عليك فعله هو توصيل الكابل بهاتفك ومن ثم بجهاز الكومبيوتر ومن داخل قائمة التنبيهات التي ستظهر على الهاتف قم بإختيار Use USB For file Transfer .

ما يميز هذه الطريقة هو أنها تجعل الكومبيوتر يقرأ الهاتف وكأنه قرص ذاكرة إضافي يمكنك التعديل عليه كما تعمل مع باقي أقراص الذاكرة والـ Flash USB على جهازك من خلال مستكشف الملفات، كما أنه تمكنك من نقل مجموعة كبيرة من الملفات بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التأكيد ونقل كل ملف على حدى .

من خلال الحسابات السحابية المختلفة :

فكرة الحسابات السحابية هي واحدة من أكثر الأفكار الثورية والتي غيرت طريقة إستخدامنا للهواتف في الفترة الأخيرة، الفكرة ببساطة هي أنك تحصل على مساحة تخزين مجانية – قد تكون صغيرة أو كبيرة على حسب الشركة التي تعمل معها – من شركات وخدمات مختلفة تمكنك هذه المساحة من تحميل وتخزين الملفات المختلفة على القرص الافتراضي الخاص بك على اي مقدم خدمة مثل جوجل أو DropBox أو iCloud .

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سنتحدث اليوم عن خدمة Google Drive كونها الخدمة الأساسية لأجهزة الأندرويد ولأنها كما تعلمون من أفضل الخدمات الموجودة حالياً على الساحة، خدمة google Drive تعطيك مساحة تخزين 15GB مجانية يمكنك إستخدامها في ما تشاء .

لتتعامل مع خدمة Google Drive من جهاز الكومبيوتر الخاص بك لديك إختيارين، إما أن تقوم بتنزيل واجهة برمجية خاصة بها من خلال هذا الرابط، أو أن تقوم بالوصول إليها وإستخدامها من خلال الموقع الخاص بها من هنا .

الأمر أشبه بأن تتعامل مع قرص صلب خاص بك على الإنترنت، كل ما عليك فعله هو تحديد الملف الذي ترغب في مشاركته على جهازك المحمول وتقوم بنقل الملف إلى صفحة الخدمة Google Drive وتنتظر حتى يتم رفع الملف ليصبح متاحاً لك من أي جهاز تمتلكه .

بالطبع يوجد برنامج خاص بالخدمة على هواتف أندرويد يمكنك تحميله وإستخدام الخدمة من خلاله.

نقل الملفات عبر الـ Wifi :

هذه الطريقة بالنسبة لي شخصياً هي الأسهل والأفضل في التعامل والأسرع ايضاً، تعتمد هذه الفكرة على أن تخلق إتصالاً مباشراً مبنياً على شبكة الإنترنت الخاصة بك بين هاتفك الأندرويد وجهاز الكومبيوتر الخاص بك عن طريق مواقع وبرامج مختلفة خاصة بهذا الأمر.

هناك الكثير من البرامج المشهورة لهذا مثل Shareit و Airdroid أو البرنامج الذي نرشحه لك شخصياً وهو Portal by Pushbullet.

برنامج Portal مجاني ويمكنك إستخدامه على اي هاتف فقط قم بتثبيته على هاتفك المحمول ومن ثم توجه إلى الصفحة التالية من متصفح جهاز الكومبيوتر الخاص بك portal.pushbullet.com.

سترى الآن رمز QE CODE قم بمسحه بإستخدام هاتفك من داخل البرنامج لتفتح النافذة ولتتمكن من التعامل مع البرنامج والواجهة.

لنقل الملفات من خلال هذه الواجهة كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتحديد الملف الذي ترغب فيه وأخذه وإلقاءه في النفاذة التي ستفتح أمامك .