كيف تستخدم الأيفون iPhone ككاميرا ويب Webcam

هل فكرت مسبقاً في إستخدام الأيفون iPhone ككاميرا ويب Webcam ؟ الفكرة تبدو مجنونة ولكن صدقني ولدهشتي الشخصية فهي ممكنة ويمكنك أن تستخدم هاتف الأيفون خاصتك للإستعاضة عن كاميرا الويب لمحادثات الويب الطويلة او مؤتمرات الفيديو .

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بالطبع هذا الإستخدام أو الإستبدال ليس إستبدالاً حرفياً ولكن توجد مجموعة من الطرق لنتحايل على النظام لجعله يعتقد بأن الكاميرا الخاصة بالأيفون هي كاميرا الويب الخاصة بك، هذه الفكرة لها إستخدامات عديدة مفيدة فبدلاً من ان تحتاج لشراء كاميرا ويب خاصة منفصلة لجهاز الكومبيوتر المكتبي خاصتك يمكنك الإستعاضة بكاميرا الأيفون أو حتى إستخدامه ككاميرا لمراقبة طفلك إن كنت ترغب في ذلك .

طريقة إستخدام الأيفون iPhone ككاميرا ويب Webcam :

لتحقيق هذا الغرض سنعتمد على واحد من ثلاثة برامج بشكل أساسي هي الافضل من وجهة نظري الشخصية لهذا العمل وستؤدي المطلوب منها بالكفاءة المطلوبة بل واكثر .

بالطبع جميع هذه البرامج متاحة على متجر IOS ومجانية أو تحتوي على نسخ مجانية ونسخ أخرى مدفوعة وسنتحدث معكم عنهم الآن :

برنامج EpocCam Wireless Virtual Computer Webcam :

رابط تحميل البرنامج هنا .

تم تقييم هذا البرنامج أكثر من 8 آلاف مرة بمتوسط تقييمات 4.3 لهذا بدأنا به قائمتنا، هذا البرنامج واحد من أكثر البرامج شهرة وشيوعاً والأفضل في مجاله.

يعمل البرنامج بشكل اساسي مع البرامج التي تمتلك Webcam أو خاصية Webcam مثل Skype و برامج المحادثة المختلفة ويمكنك إستخدام كاميراتك الأمامية والخلفية أيضاً لتقدم النتيجة التي ترغب فيها، كما يمكنك إستخدامه بشكل لاسلكي أيضاً .

ستحتاج أيضاً لتحميل التعريفات الخاصة بالبرنامج على جهاز الكومبيوتر الخاص بك من على موقع المطور هنا .

عملية تحميل البرنامج وتنصيبه سهلة وتلقائية للغاية كل ما عليك فعله هو إتباع التعليمات التي ستظهر لك على الشاشة فقط دون أي مجهود آخر.

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البرنامج يمتلك نسخة مدفوعة تقدم خدمة HD مع خدمات الـ Autofocus لتحسين جودة الصورة بسعر 6 دولار فقط .

برنامج PocketCam Lite

رابط تحميل البرنامج من هنا .

يأتي البرنامج في المرتبة الثانية، يتيح لك البرنامج أيضاً إستخدام الأيفون ككاميرا ويب بسهولة ويدعم البرنامج الكثير من برامج الدردشة المختلفة والمنتشرة على اجهزة الكوميبوتر.

يمكنك ايضاً تسجيل بث الكاميرا المباشر إلى جهازك عن طريق برامج تسجيل الكاميرا المختلفة، بالطبع ستحتاج إلى تحميل الملفات والتعريفات من موقع المطور .

مع الأسف فالنسخة المجانية من البرنامج لا تدعم الصورة بالألوان أو تسجيل الصوت وستحتاج لشراء النسخة المدفوعة من البرنامج بسعر 5$ تقريباً .

برنامج AtHome Camera

رابط تحميل البرنامج من هنا .

يقدم هذا البرنامج مجموعة مختلفة من المميزات عن باقي البرامج تجعله برنامج كاميرا ويب فريد من نوعه، فمثلاً يمكنك بسهولة من خلال هذا البرنامج إستقبال البث من كاميرا جهاز الكومبيوتر – إن كنت تمتلك واحدة – او جعل الكومبيوتر يستقبل البث من كاميرا الأيفون .

كما يمكنك التحدث مع الكوميبوتر أو من يجلس عليه والعكس صحيح كما أن البرنامج يمتلك مستشعر حركة يمكنه أن يقوم بتسجيل الحركة التي تحدث امام الشاشة بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى والفريدة من نوعها التي تجعل هذا البرنامج برنامج مراقبة كامل من جميع النواحي .