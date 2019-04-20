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في سابقة هي الأولى من نوعها، أرسلت الشركة المصرية للاتصالات WE بريدا إلكترونيا رسميا إلى موظفيها، لحثهم على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتضمن الإيميل المرسل عبارات: “في مرحلة هامة من عمر الوطن وفي ضوء استراتيجية المصرية للاتصالات في دعم المسيرة الوطنية، فإن الشركة تدعو جميع العاملين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم”.
وقالت إدارة الموارد البشرية HR بالشركة أنها وفرت حافلات أمام كافة المبانى الإدارية الخاصة بالشركة، في مناطق الدقي وجزيرة العرب والقرية الذكية، لنقل جميع العاملين إلى لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم، في يومي الأحد والاثنين، مع العودة إلى مقار الشركة لمن يرغب في ذلك.
الجدير بالذكر أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستتم خلال الفترة بين اليوم السبت 20 أبريل وحتى الأثنين 22 أبريل الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بهذه الطريقة شجعت شركة WE موظفيها على الإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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