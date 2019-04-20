تكنولوجيا: أيهما الإختيار الأفضل بين سماعتي Beats Powerbeats Pro و AirPods ؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ابل مؤخراً الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods، أيضاً أطلقت علامة ابل التجارية Beats إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Beats Powerbeats Pro، حيث يتفق كلا الإصدارين في بعض المميزات بينما يختلف كلاهما في مواصفات أخرى، وفي السطور التالية نستعرض مواصفات السماعات لندعمك في إختيار الإصدار الأفضل لك.

مواصفات يتفق فيها كلاً من سماعتي Beats Powerbeats Pro و AirPods

تضم كلا السماعتين رقاقة معالج H1، كما تدعم الإتصال السريع مع أجهزة ابل

تقنية إدراك والتعرف على جهة الأذن المستخدمة

تدعم كلا السماعتين إستخدام جهة واحدة أو الجهتين معاً

تدعم السماعتين إلقاء الأوامر على مساعد Siri الرقمي للإتصال بأجهزة iOS

تدعم كلاهما إستقبال المكالمات الصوتية

وتدعم رقاقة H1 في كلاً من سماعتي Beats Powerbeats Pro و AirPods ميزة الإتصال السريع وضبط سريع للإعدادات مع أجهزة ابل، كما تعمل كلاً من سماعات Beats Powerbeats Pro و AirPods على إدراك وجود أجهزة ابل ما أن يتم فتح الحافظة الخاصة بالسماعة.

كما تدعم كلا السماعتين الإتصال وضبط الإعدادات بعد النقر مرة واحدة لتتصل بعدها بسلاسة مع أجهزة ابل حيث يتم المصادقة عن طريق Apple ID الخاص بالمستخدم على جهاز ابل.

تأتي السماعتين أيضاً بميزة التوقيف المؤقت للتشغيل عند نزع السماعة عن الأذن، ومن ثم يمكن متابعة التشغيل عند وضع السماعة من جديد، كما يمكن إرتداء وتسغيل جهة واحدة للسماعة أو الجهتين معاً في السماعتين، ويدعم كلاهما Siri، كما يمكن الرد وإستقبال المكالمات مباشرة عبر السماعة دون الحاجة للمس الهاتف في البداية.

الإختلافات بين سماعتي Beats Powerbeats Pro و AirPods

سعر سماعتي Beats Powerbeats Pro و AirPods

يبدأ سعر سماعة ابل اللاسلكية AirPods من 159 دولار مع حافظة الشحن التقليدية، بينما يصل السعر إلى 199 دولار مع حافظة الشحن اللاسلكية، أيضاً من المقرر أن تتوفر سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية من Beats بسعر 220 دولار تقريباً عند إطلاقها للأسواق الشهر المقبل.

التصميم

يختلف تصميم كلاً من سماعتي Beats Powerbeats Pro و AirPods بشكل كامل، حيث تتميز سماعة Powerbeats Pro بتصميم رياضي كما تأتي السماعة بمشبك للأذن ليدعم ثبات السماعة بشكل جيد مع الحركة المختلفة للمستخدم، كما يدعم المشبك الضبط وفقاً لراحة المستخدم.

أيضاً تأتي سماعة Powerbeats Pro بضوابط للتحكم في التشغيل ومستوى الصوتيات من خلال الزر الذي يأتي في السماعة بشعار Beats.

من جانب تأتي سماعة AirPods بتصميم صغير الحجم كما يمتد تصميم السماعة إلى الأسفل، أيضاً لا تضم السماعة ضوابط مادية للتحكم في التشغيل أو مستوى الصوتيات، حيث يمكن التحكم في الصوتيات عن طريق الجهاز المتصل.

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الألوان

تقدم ابل سماعة AirPods اللاسلكية فقط باللون الأبيض، بينما توفر Beats سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية بأربعة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأسود، الأخضر إلى جانب الأبيض، على أن يتوفر اللون الأسود في شهر مايو وتأتي الألوان الأخرى لاحقاً خلال صيف هذا العام.

ميزة مقاومة التعرق

لم تؤكد ابل على ميزة مقاومة التعرق في سماعة AirPods اللاسلكية إلا أنها تدعم المستخدم بشكل جيد عند إرتداءها أثناء الركض على سبيل المثال، من جانب أخر تأتي سماعة Powerbeats Pro بتصميم مقاوم للماء والتعرق معاً، إلا أن Beats لم تحدد معايير IP للسماعة.

قدرة البطارية

يدعم الجيل الثاني من سماعة AirPods وقت شحن يصل إلى 3 ساعات من التحدث في المكالمات الصوتية، أو 5 ساعات من الإستماع، بينما يصل عمر الشحن في سماعة Powerbeats Pro إلى 9 ساعات.

وتدعم الحافظة في كلا السماعتين عمر شحن أطول يصل إلى 24 ساعة من الإستماع، وتدعم كلا الحافظات الشحن عبر كابل Lightning، بينما يتوفر لسماعة AirPods إختيار أخر في حافظة لاسلكية لكن مع سعر أعلى.

رفض المكالمات

يمكن للمستخدم النقر على أي جهة من سماعة Powerbeats Pro لرفض إستقبال المكالمات وهي ميزة غير متاحة في سماعة ابل AirPods، أيضاً يمكن للمستخدم النقر على شعار b في سماعة Powerbeats Pro لإستمرار تشغيل الموسيقى دون أن ينقطع التشغيل.

الإستنتاج

تتوافق كلاً من سماعات Beats Powerbeats Pro و AirPods في الكثير من المواصفات، حيث تتميز كلا السماعتين بإمكانية ضبط الإعدادات والإتصال بشكل سريع مع أجهزة ابل.

تأتي سماعة Powerbeats Pro بمستوى تسعير أعلى من سماعة ابل AirPods بشكل خاص لإصدار ابل المميز بحافظة تقليدية حيث يعد فارق السعر كبير بين كلا السماعتين.

من جانب أخر تقدم سماعة Powerbeats Pro ضوابط مادية للتحكم في السماعة ومستوى الصوتيات، كما تأتي بتصميم مقاوم للماء والتعرق، مع عمر أطول للبطارية وإختيارات أكثر في الألوان.

لذا تعد سماعة ابل AirPods إختيار مميز بتصميم رائع لمن يفضل تصميم ابل للسماعات اللاسلكية، إلا أن سماعة Powerbeats Pro تعد الإختيار الأفضل لمن يبحث عن سماعة لاسلكية للتدريبات الرياضية، مع تصميم مميز أيضاً.

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