انت الان تتابع تفاصيل خبر "هواوي" تنتج هاتفاً ذكياً كل 29 ثانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 09:03 مساءً - قالت شركة هواوي العملاقة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، إنها تنتج هاتفاً ذكياً كل 28.5 ثانية بمصنعها في مدينة شنزن بالصين.

وفتحت الشركة أبواب مجمعها الجديد في منطقة سونغشان لاكي بالصين أمام فريق من الصحفيين، وفق ما نشرت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت.

وذكر مسؤولو الشركة أن سرعة الإنتاج في المصنع شهدت زيادة ملحوظة مع التقدم التكنولوجي.

وأوضحوا أنه يتم إنتاج هاتف ذكي كل 28.5 ثانية في خطوط الإنتاج بالمجمع الذي يمتد على مساحة 8.2 كيلومترات مربعة في شنزن.

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وفضلاً عن عمليات الإنتاج يقوم خبراء الشركة باختبارات لتقليل أوزان الأجهزة ومقاومة الصدأ وزيادة المتانة وغيرها من الأمور للارتقاء أكثر بجودة المنتجات.

ويضم المجمع الذي افتتح عام 2018 وتبلغ مساحته أربعة أضعاف إمارة موناكو، أقساماً مختلفة، ويتألف من 3 أجزاء رئيسية، ويعمل فيه نحو 10 آلاف موظف.

وفي حديث عقب الجولة، قال مدير وحدة الأمن السيبراني وانغ جين، إنهم يمتلكون أكثر من 240 شهادة في مجال الأمن السيبراني.

ولفت إلى أنهم يولون تحديد المخاطر الممنهجة وحماية الخصوصية أهمية، وشدد على كفاءة أنظمة هواوي في مواجهة المخاطر.