شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن مزايا جديدة لحظر المكالمات المزعجة على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الخيار الوحيد لحظر المكالمات على نظام أندرويد هو إضافة الأرقام إلى قائمة حظر المكالمات من صفحة المكالمات بتطبيق الهاتف، إلا أن شركة جوجل أضافت 4 خيارات جديدة لحظر المكالمات المزعجة، إذ يمكنك حظر جميع المكالمات من أرقام ليست فى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، أو حظر المكالمات من أرقام خاصة أو غير معروفة.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى فلن تعثر على الخيارات الجديدة فى تطبيق الهاتف، بدلاً من ذلك وضعتها جوجل فى تطبيق جهات الاتصال فى أسفل صفحة الإعدادات، أسفل تبويب إدارة جهات الاتصال، وسوف يمنحك ذلك ميزة تبديل ميزات الاتصال الجديدة، بالإضافة إلى قائمة بالأرقام التى قمت بحظرها بالفعل.

جدير بالذكر أن جوجل حدثت التحذيرات للمكالمات غير المرغوبة بشكل كبير، إلا أنه كانت هناك أيضًا بعض الخيارات المفقودة.