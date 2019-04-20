شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واحد كل 174 ثانية.. اكتشاف مليوني زلزال في جنوب كاليفورنيا خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سلسلة من البيانات خلال عقد من الزمن عن أن ولاية كاليفورنيا الجنوبية قد شهدت مليوني زلزال منذ عام 2008.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المنطقة هي موطن لصدع سان أندرياس وتتم مراقبتها بانتظام بحثًا عن علامات الحركة التكتونية والنشاط الزلزالي.

وقام علماء مقيمون في كاليفورنيا بمجموعة واسعة من البيانات ووجدوا مجموعة 1.81 مليون هزة أرضية أي ما يعادل 495 في اليوم وواحدة كل 174 ثانية.

فيما ذكرت التقديرات السابقة أنه لم يكن هناك سوى 180 ألف زلزال مسجل، وكان هناك زلزال واحد كل 30 دقيقة، ولكن الزيادة بعشرة أضعاف هي نتيجة لدراسة نشرت في مجلة Science وقام بها باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

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زلازل كاليفورنيا

ولقد ركزت البيانات الجديدة على الاهتزازات بين المقياس -2 و 1.7 للحصول على مقياس أفضل لنشاط المنطقة، وهذه الزلازل صغيرة للغاية بحيث يصعب رصدها وسط كل الضوضاء التى تحيط بها من حركة السيارات وتشييد المبانى.

ويأتي هذا في الوقت الذي تحتفل فيه المنطقة بمرور 113 عامًا على انتهاء الزلزال الذي دمر مدينة شمال كاليفورنيا في 18 أبريل 1906، وتسبب الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7.9 درجة في أضرار جسيمة مثل انهيار المباني في كومة من الطوب وموت الكثيرين تحت الأنقاض، فقد لقي 3000 شخص حتفهم في الزلزال وما تلاه من ضرر، و 80 % من سان فرانسيسكو دمرت.

وتتواجد بكاليفورنيا الآن مجسات استشعار الزلازل والمباني المقاومة للزلازل، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنظمة وأجهزة الكشف للاحتماء من أي خطر محتمل على الحياة من جراء زلزال وشيك.