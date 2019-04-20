تكنولوجيا: تطبيق BlackBerry Messenger يتوقف عن العمل رسمياً في 31 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Emtek مؤخراً عن خططها لإيقاف تطبيق BlackBerry Messenger رسمياً في 31 من شهر مايو المقبل، نظراً لإتجاه الكثير من المستخدمين إلى منصات أخرى.

إستعادت مجموعة Emtek حقوق ملكية تطبيق البلاك بيري ماسنجر من جديد خلال عام 2016، ومن ثم بدأت الشركة في تطوير التطبيق، إلا أن تحول العديد من مستخدمي التطبيق إلى منصات أخرى أدى إلى قرار الشركة الأخير بوقف التطبيق عن العمل رسمياً في 31 من مايو.

وقد صرح فريق العمل على تطبيق BlackBerry Messenger أن الشركة بذلت الكثير من الجهد بالفعل لتطوير التطبيق بعد إستعادة حقوق الملكية من جديد، إلا أن العديد من مستخدمي التطبيق الجدد قد واجهوا مشاكل في التسجيل في التطبيق بعد تطويره.

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يذكر أن شركة BlackBerry الأصلية مستمرة في تطوير برمجيات التشفير في الوقت الحالي، كما تقدم تطبيق BBMe في الآن في متجر جوجل بلاي، وأيضاً متجر تطبيقات ابل، حيث يتوفر التطبيق للمستخدمين بشكل مجاني لفترة تصل إلى 12 شهر، ومن ثم يتوفر برسوم 2.49 دولار كل 6 أشهر.

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