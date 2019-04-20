شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس وماكينزى مازالا "تحت سقف واحد".. والزوجة السابقة تجنى مليار دولار فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الروائية ماكينزى بيزوس أن تحصل على أكثر من مليار دولار، زيادة عما ورد فى بداية تسوية الطلاق من مؤسس أمازون وأغنى رجل فى العالم جيف بيزوس، بعدما أعلن الثنائى عن انفصالهما يناير الماضى، نظراً لتورط الزوج فى علاقة مع امرأة أخرى وتسريب رسائل نصية المتبادلة بين العاشقين.

وتكشف وثائق الطلاق التى حصل عليها موقع ديلى ميل أن بيزوس سوف ينقل أسهمًا إلى ماكينزى، تساوى 4% من الأسهم العامة للشركة، بعد الانتهاء من تقسيم الأسهم بواسطة المحكمة، لكن من غير المتوقع أن يحدث هذا حتى أواخر يونيو أو أوائل يوليو المقبل، على الرغم من التقارير التى تزعم، فى وقت سابق من هذا الشهر، أن الزوج قد أنهى الإجراءات، التى تستغرق فى واشنطن ما لا يقل عن 90 يومًا من تاريخ التقديم الأول لأوراق الطلاق.



أوراق الطلاق وهذا يعنى أن التسوية البالغ قيمتها 35.85 مليار دولار، التى تلقتها ماكينزى فى 4 أبريل، لم تكن مبلغًا دقيقًا، حيث ارتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بفضل ارتفاع أسعار أسهم شركة بيزوس. فعلى سبيل المثال إذا كان قد تم الانتهاء من الطلاق أمس، فإن ماكينزى كانت ستأخذ إلى المنزل تسوية تبلغ قيمة الأسهم وحدها فيها 36.87 مليار دولار، وهذا يعنى أنها كانت ستتمكن من جنى أرباح بقيمة مليار دولار فى أسبوعين فقط.

أوراق الطلاق

هناك أيضًا عدد من التفاصيل الأخرى حول انقسام الزوجين الوارد فى عريضة الطلاق، والتى قدمتها ماكينزى فى 28 مارس فى واشنطن، وعندما طُلب منها معلومات حول الزواج، قالت: "لقد تزوجنا فى 4 سبتمبر عام 1993 فى بالم بريك بفلوريدا، ونحن نعيش حالياً فى نفس المنزل".

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كما تؤكد ماكينزى أن الزوجين لم يكن لديهما اتفاق ما قبل الزواج، وأن الطرفين اعتمدا بدلاً من ذلك على اتفاق الانفصال وتسوية الممتلكات لتقسيم أصولهما الزوجية، هذا يعنى أنها كان من الممكن أن تتقدم بطلب للحصول على أكثر من نصف ثروات زوجها، ولكن حينها لن تحصل على دعم الزوج أو حتى رسوم محاميها التى يغطيها زوجها السابق.



جيف بيزوس وزوجته السابقة ماكينزى

ومع ذلك لا يزال هناك 75 يومًا تقريبًا حتى يوقع القاضى على هذا المرسوم، وفى ذلك الوقت قد تتمكن ماكينزى من تحقيق المزيد من المليارات أو تخسرها إذا تعرض السهم للهبوط، لكن ماكينزى ضمنت بعد ارتفاع ثروتها بسبب هذا الطلاق، لقب ثالث أغنى امرأة فى العالم.

وسيكون لدى الزوجين السابقين مجال كبير لتجنب بعضهما البعض، لأن هذا السقف واسع إلى حد ما، فمنزلهما الزوجى فى جزيرة ميرسر بواشنطن، عبارة عن قصر كبير يبلغ ثمنه 80 مليون دولار وبه قارب، وبيت ضيافة، وحوض سباحة على مساحة 10 أفدنة.

وبعد يوم واحد من إعلان بيزوس أنه قدم طلبًا للحصول على الطلاق، فعلت عشيقته "ويندى لورين سانشيز" نفس الشىء، على الرغم من أنه لم يتم رؤية الاثنين معًا منذ اندلاع خبر علاقتهما.