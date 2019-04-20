شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكنولوجيا التعرف على اللغة تفشل أمام أسماء شخصيات Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكنولوجيا التعرف على اللغة تكافح مع الأسماء الغريبة بمسلسل "Game of thrones" التى لا تمثل كلمات طبيعية بالنسبة لها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن شخصيات Game of Thrones والعديد من روايات الخيال الأخرى تشكل مشكلة تتعلق بالتكنولوجيا المصممة لفك رموز اللغات والكلمة المكتوبة، فهى لا تشبه معظم الأسماء من العالم الواقعي وغالبًا ما لا تلتقطها التكنولوجيا.

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وتم تطوير الخوارزميات وتدريبها على اكتشاف الأسماء من خلال دراسة مقالات الصحف، ولكن يوجد أسلوب كتابة مختلف تمامًا في الروايات والذى يجعل اكتشاف الأسماء الخيالية أمرًا مستحيلًا تقريبًا.

واختبر الباحثون قدرة أربع أدوات مختلفة من أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) على التعرف على أسماء الشخصيات الشهيرة في 40 رواية، بما في ذلك Game of thrones، حيث تستخدم أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بشكل شائع في العديد من التطبيقات اليومية مثل Siri و Google، ومع ذلك، فإن التكنولوجيا غير مكتملة وتفشل عندما تواجه أسماء غريبة.