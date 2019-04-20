شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب قاعدة بيانات تتضمن السجلات الطبية لـ 150 ألف مريض إدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت البيانات الشخصية لأكثر من 150 ألف مريض إدمان في ولاية بنسلفانيا للتسريب على الإنترنت، إذ عثر الباحث المستقل "جاستن باين" على قاعدة بيانات بمحرك بحث Shodan، والتى تتضمن ما يقرب من خمسة ملايين صف من البيانات، ويبدو أنها تتضمن معلومات التعريف الشخصية (PII) للمرضى الذين عولجوا بين منتصف عام 2016 وأواخر 2018.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، أبلغ باين مركز العلاج الرئيسى، وكذلك شركة استضافة الموقع، عندما اكتشف قاعدة البيانات، ومنذ ذلك الحين أصبحت البيانات غير متاحة للجمهور، إذ عثر باين على البيانات عن طريق كتابة الكلمات الرئيسية في محرك بحث Shodan الذي يفهرس الخوادم والأجهزة الأخرى التي تتصل بالإنترنت.

قال باين في منشور بالمدونة شاركه مع CNET قبل نشره: "في ضوء وصمة العار التي تحيط بالإدمان، فمن شبه المؤكد أنها ليست معلومات يريد المرضى الوصول إليها بسهولة".

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يعتبر هذا الاكتشاف هو أحدث مثال لمشكلة واسعة الانتشار، وهى أنه يمكن لأي مؤسسة تخزين بيانات العملاء بسهولة، لكن قلة منهم لديها الخبرة لإعدادها بشكل آمن، ونتيجة لذلك، توجد عدد لا يحصى من قواعد البيانات غيرالآمنة على الإنترنت ويمكن العثورعليها من قبل أي شخص لديه بعض مهارات البحث، فالعديد من قواعد البيانات هذه مليئة بالبيانات الشخصية الحساسة.