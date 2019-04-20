تكنولوجيا: قراصنة يسربون 4800 وثيقة سرية تخص سفارة المكسيك في جواتيمالا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تسريب آلاف الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة تخص سفارة المكسيك في جواتيمالا عبر الإنترنت هذا الأسبوع، وتضمنت هذه الوثائق أكثر من 4800 ملف متعلق بأنشطة السفارة بما في ذلك تعاملاتها مع الوثائق الشخصية الخاصة بالمواطنين المكسيكيين.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قام القراصنة، الذين يعرفون باسم @ 0x55Taylor على موقع تويتر، بنشر البيانات عبر الإنترنت بعد أن فشلت السفارة في الرد على محاولاتهم في الاتصال، لكن تم إزالة الملفات على الفور من قِبل شركة التخزين السحابية المستخدمة لاستضافتهم.
وحصل القراصنة على مجموعة من المستندات بعد اكتشاف الخادم الذي يستضيف الملفات التي عانت من ثغرة أمنية وتم اختراقها، وبعد تنزيل الملفات وجد عددًا من جوازات السفر والتأشيرات وشهادات الميلاد وغيرها من المستندات الشخصية - بعضها يخص المواطنين المكسيكيين والدبلوماسيين.
وتم العثور أيضًا على رسائل تمنح حقوقًا وامتيازات وحصانات لموظفي السفارة، بالإضافة إلى وثائق توضح المصروفات الطبية للموظفين ووقت الإجازة وغيرها من المعلومات الإدارية.
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