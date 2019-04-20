طقس الأحد: أمطار وأتربة على هذه المناطق (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد تحسن الجو

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد تحسن حالة الجو بشكل نهائي بداية من يوم 29 إبريل، والذي يوافق شم النسيم.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، في حال وجود أتربة ورمال.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأحد:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 15

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18