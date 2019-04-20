تحديث جديد يصل للهاتف Nokia 9 PureView لتحسن أداء مستشعر البصمة وواجهة المستخدم

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقى الهاتف Nokia 9 PureView ذو الكاميرا الخماسية تحديثًا جديدًا يتضمن الكثير من التحسينات. هذا التحديث يبلغ حجمه 250 ميغابايت ويحمل البنية رقم V4.22C.

يشير سجل التغييرات إلى أن هذا التحديث يحسن أداء وإستقرار نظام التشغيل، ويقوم بتثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. ومع ذلك، أوضح المستخدمون أن هذا التحديث يحتوي على أكثر من ذلك بكثير، فهذا التحديث يقوم أيضًا وفقا لهم بتحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، ولكن إذا لم ترى أي تحسينات، فجرب تسجيل بصمة إصبعك مرة أخرى ومعرفة ما إذا كان ذلك يعمل.

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التحسينات الأخرى التي تأتي مع هذا التحديث تشمل تحسين سرعة خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه، وتحسين دقة ألوان الشاشة، فضلا عن تحسين درجة اللون والضوء. تلتقط الكاميرا صورًا أفضل الآن ولكن سرعة معالج الصور لا تزال غير مثيرة للإعجاب. عمومًا، هذا التحديث متوفر حاليًا عبر الهواء، وإذا تلقيته بالفعل على الهاتف Nokia 9 PureView الخاص بك، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.