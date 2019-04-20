شركة LG تقرر رسميًا تأجيل إطلاق الهاتف LG V50 ThinQ 5G إلى أجل غير مسمى

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG V50 ThinQ 5G في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي تم عقده في شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية، وكان من المقرر أن يتم إطلاقه في كوريا الجنوبية يوم 19 أبريل، وهو ما يعني يوم أمس الجمعة. ومع ذلك، فقد أعلنت شركة LG الآن أنها قررت تأجيل إطلاق الهاتف.

قررت شركة LG تأجيل إطلاق الهاتف LG V50 ThinQ 5G لأنها تعتقد بأن المعالج Snapdragon 855 المستخدم في الهاتف لا يزال بحاجة للمزيد من التحسينات، ونفس الأمر ينطبق على المودم Snapdragon X50 5G. وتقول شركة LG بأن الهاتف بحاجة إلى هذه التحسينات لتقديم تجربة معززة لمستخدمي LG V50 ThinQ 5G. وقالت الشركة أيضًا أنها تعمل مع شركة كوالكوم وشركات الإتصالات في كوريا الجنوبية من أجل تحسين خدمة 5G وقابلية تشغيل الهاتف على هذا الجيل الجديد من الشبكات.

لا يزال من غير المعروف في الوقت الراهن متى ستقوم شركة LG بإطلاق الهاتف LG V50 ThinQ 5G، ولكن أوضحت لنا الشركة أنها ستكشف عن تاريخ الإطلاق الجديد للهاتف في المستقبل القريب. وللتذكير، يعتبر LG V50 ThinQ 5G أول هاتف ذكي من شركة LG يتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، والفضل في ذلك يعود إلى قدومه مع المعالج Snapdragon 855، ومع المودم Snapdragon X50 الذي يعد بمضاعفة سرعة الإتصال بنحو 20 مرة أكثر مقارنة مع 4G.

الهاتف LG V50 ThinQ 5G يشبه إلى حد كبير الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، فهو يضم أيضًا شاشة OLED FullVision بحجم 6.4 إنش وبدقة 3120×1440 بكسل تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرتين الأماميتين التي تبلغ دقتهما 8 ميغابكسل و 5 ميغابكسل، تمامًا مثل الهاتف LG V40 ThinQ.

الهاتف LG V50 ThinQ 5G يضم نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية المستخدمة في الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، ولكنه حصل على بطارية أكبر بنسبة 20 في المئة تبلغ سعتها 4000mAh. وعلاوة على ذلك، فهو يضم مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة برقاقة Quad DAC Hi-Fi.

Advertisements

على غرار الهاتف LG V40 ThinQ الحالي، الهاتف LG V50 ThinQ 5G الجديد يضم أيضا مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية بدلاً من الشاشة، كما أنه يحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G.

شركة LG غير مهتمة بعد بالدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، وبالتالي فقد إكتفت بالكشف عن الملحق LG Dual Screen للهاتف LG V50 ThinQ 5G، وهو الملحق الذي يضم شاشة OLED إضافية بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأن هذا المحلق يقترن مع الهاتف LG V50 ThinQ 5G بإستخدام دبابيس في واجهته الخلفية.

الملحق LG Dual Screen سيعمل على تعزيز تجربة تعدد المهام، فضلا عن تحسين تجربة اللعب بفضل الشاشة الثانية التي يقدمها لك هذا الملحق والتي تتيح لك إستخدام الهاتف في الوضعية الأفقية أو العمودية، مما يجعل الهاتف LG V50 ThinQ 5G يقدم لك شيئًا مما تقدمه لنا الهواتف الذكية القابلة للطي.